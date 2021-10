Corona-Fälle in Koblenz an Kitas und Schulen

Plus

Aktuell gibt es an sechs Schulen in Koblenz neun Corona-Fälle. Das teilt das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mit. An fünf der Schulen ist jeweils nur ein Corona-Fall aufgetreten, weshalb es keine pauschale Quarantäne für die Klasse, sondern nur eine fünftägige Selbsttestpflicht in der Schule gibt. In einer der sechs Schulen gibt es insgesamt drei Corona-Fälle in drei unterschiedlichen Klassen. Auch hier gibt es keine Quarantäne, sondern nur die Selbsttestpflicht, teilt Sprecher Martin Gasteyer mit.