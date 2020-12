Koblenz/Weißenthurm

Die beiden Caritas-Wohnhäuser in Metternich und Weißenthurm sind in einer dramatischen Lage: Ein 78-jähriger Bewohner ist am Coronavirus gestorben, mehrere andere Bewohner und Mitarbeiter sind infiziert. Andere Mitarbeiter fallen schon länger wegen anderer Krankheiten aus. Die verbliebenen Kollegen arbeiten seit Tagen weit über ihrer Belastungsgrenze. Mit einem dringenden Appell hat die Koblenzer Caritas Freiwillige um Hilfe gebeten.