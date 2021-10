Das neue Kitagesetz, das Coronavirus, die Flutkatastrophe an der Ahr und die Ereignisse, die in der Kita St. Martin auf der Pfaffendorfer Höhe durch den unberechtigten Vorwurf sexuellen Missbrauchs im September 2020 ausgelöst wurden (wir berichteten) waren Schwerpunkte der Gesellschafterversammlung der Katholische Kita gGmbH Koblenz. Vertreter der Kirchengemeinden, Aufsichtsrat, Geschäftsführung und weitere Mitarbeiter der 160 Kitas trafen sich dazu in Maria Laach.