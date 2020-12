Koblenz

Digitale Kommunikation erfreut sich in Corona-Zeiten großer Beliebtheit. Dies zeigte auch der Chat mit Oberbürgermeister David Langner auf Facebook zum Thema Corona. Fast eine Stunde lang beantwortete David Langner Fragen, assistiert von Andreas Egenolf, Social-Media-Redakteur der Stadt Koblenz. Was die Lage generell betrifft, so sieht der Stadtchef aufgrund der Zahlen einen positiven Trend, der aber nicht zum „Zurücklehnen“ verleiten dürfe. Nachfolgend die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Corona-Chat im Überblick.