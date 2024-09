Plus Koblenz Coole Einsätze für den Nachwuchs: Gemeinsame 24-Stunden-Übung von THW, Feuerwehr und Malteser Von Wolfgang Lucke i Bei der ersten gemeinsamen 24-Stunden-Übung für Nachwuchskräfte des THW, der Feuerwehr und der Malteser warteten zahlreiche realitätsnahe Einsatzszenarien auf die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren: Auf diesem Foto versorgen der Nachwuchs von Feuerwehr und Malteser eine schwer verletzte Person infolge eines Zugunglücks. Foto: Wolfgang Lucke Bahnunfall, Hubschraubernotlandung und Gebäudeeinsturz hießen die großen Lagen, mit denen die Nachwuchsgruppen von drei Hilfsorganisationen konfrontiert waren. Erstmal agierten die Jugendabteilungen von THW, Malteser Hilfsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Bubenheim gemeinsam in einer 24-Stunden-Übung. Lesezeit: 3 Minuten

„Coole Einsätze” bestätigten die Jugendlichen. Rund 50 Beteiligte zwischen 12 und 17 Jahren hatten über 24 Stunden an einem Strang gezogen, um in realitätsnahen Übungen die Zusammenarbeit zu trainieren. Das erste Szenario bildete ein Bahnunfall am DB-Museum in Lützel. Zwei Züge waren zusammengeprallt, mehrere Verletzte zu versorgen und zu bergen, so ...