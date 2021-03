Die Geschichte der Stadtteilsanierung in Ehrenbreitstein reicht 50 Jahre zurück. Mindestens. Inzwischen sind fast alle Vorhaben vollendet worden, doch bleibt ein letztes großes Ärgernis: Das hässliche Bild an der wichtigen Zufahrt zur historischen Residenzstadt Im Teichert, das nicht nur Kommunalpolitiker immer wieder in Rage bringt. Doch jetzt scheint eine Lösung greifbar nahe zu sein. Das teilen jetzt die SPD und die CDU gleichermaßen mit.