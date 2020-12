Koblenz

Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Druckerei-Gelände des Mittelrhein-Verlags in der August-Horch-Straße schreiten weiter voran. Das Gelände hat bekanntlich der Softwarekonzern CompuGroup Medical (CGM) gekauft, um sich dort erweitern zu können. Der Mittelrhein-Verlag indes baut an seinem Druckzentrum an der A 61 ein neues Verlagshaus mit sechs Etagen. Läuft alles nach Plan, sollen die Verlags-Mitarbeiter das Bürogebäude im Spätsommer 2021 beziehen.