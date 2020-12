M Koblenz/Region

150 Jahre Commerzbank: Dieses Jubiläum wollte man eigentlich ganz groß feiern – und in Koblenz sogar doppelt. Denn bis Herbst sollte auch der Umbau der Filiale im Hochhaus in der Clemensstraße abgeschlossen werden. Doch jetzt gibt es wegen der Covid-19-Pandemie keine großen Feiern, und der Umzug vom Provisorium am Altlöhrtor zum Traditionsstandort wird wohl erst 2021 stattfinden. Dennoch ist man in Koblenz, Andernach und Mayen mit den jüngsten Entwicklungen gar nicht so unzufrieden.