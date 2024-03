Plus Winningen

Clean River Project kreiert Müllfische: „Durch Kunst wollen wir die Menschen wach rütteln“

Von Johannes Kirsch

i An der Untermosel war im vergangenen Jahr eine große Gruppe in Kanus auf dem Fluss unterwegs, um ihn von Müll aller Art zu befreien. Fotos: Stephan Hoch Foto: Stephan Horch

Dass er für eine gute Sache kämpft, war Stephan Horch von Anfang an klar. Doch zunächst blieb der Winninger so etwas wie ein Einzelkämpfer, nachdem ihm bei einer Kajaktour im Jahr 2012 bewusst wurde, welch große Gefahr von Plastikmüll für die Biodiversität in Gewässern und damit letztlich auch für den Menschen ausgeht.