Anzeige

Am heutigen sogenannten Pride- Samstag fand in der Innenstadt von Koblenz in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr der Demonstrationszug des CSD statt. Die Demo hatte am Münzplatz sein Ende.

Aus polizeilicher Sicht kam es hierbei zu keinerlei Störungen.