An diesem späten Freitagnachmittag werden viele Christen in Koblenz und Region eine lieb gewordene Tradition vermissen, vor allem viele Christinnen: Der Weltgebetstag der Frauen, sonst traditionell am ersten Freitag im März gefeiert, fällt bei den allermeisten Gemeinden aus. Die, die feiern, müssen auf Abstand und Anmeldungen achten.