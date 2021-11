Nachdem in diesem Jahr schon Bundestags- und Landtagswahl waren, sind die Plakate endgültig abgehängt für dieses Jahr, sollte man meinen. Tatsächlich ist das in den meisten Orten auch so – nur in Güls bietet sich ein anders Bild. In dem Moselstadtteil lächeln noch immer zwei Politiker von Plakatwänden und Laternenmasten, denn hier wird in diesem Jahr noch ein letztes Mal gewählt.