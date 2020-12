Koblenz/Region

Mitte Februar hatte Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ihren Rückzug vom CDU-Bundesvorsitz angekündigt – und damit so gut wie all ihre Parteifreunde überrascht. Auch die heimischen CDU-Führungskräfte in der Stadt Koblenz und im Kreis MYK wurden kalt erwischt. Jetzt, mehr als neun Monate später, ist die Nachfolge noch immer offen. An der Basis hat man dafür kein Verständnis – trotz Corona-Krise.