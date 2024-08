CDU unterstützt Vereine in Metternich: Ankündigungen im Schaukasten

Anzeige

„Die Unterstützung der Vereine ist essenziell für das Gemeinschaftsleben in unserem Stadtteil“, betont Patrick Hörning (links), Ortsvorsitzender des CDU-Stadtteilverbands Metternich. Der Schaukasten ermögliche es den Vereinen, ihre Informationen unkompliziert sichtbar zu machen, teilt der Ortsverband mit.

„Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir als CDU Metternich die wertvolle Arbeit der Vereine fördern möchten“, erklärt Sebastian Krupp, Vorstandsmitglied des CDU-Stadtteilverbands. Vereine können ihre Aushänge per E-Mail an sebastian.krupp@cdu-koblenz.de oder per Post an die Adresse Oberdorfstraße 36, 56072 Koblenz, senden. red