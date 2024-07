Plus Koblenz

CBD und THC: Beides stammt aus Hanf, das ein berauscht, das andere soll es nicht tun

i Cannabispflanzen (ca. 4 Wochen alt) in ihrer Wachstumsphase stehen unter künstlicher Beleuchtung in einem Privatraum. Aus der Cannabis-Pflanze werden Haschisch und Marihuana hergestellt. (zu dpa: «Verbraucherschutzministerium für Cannabis-Vereine zuständig») Foto: Christian Charisius/DPA

CBD steht für Cannabidiol und wird aus Hanf hergestellt. Anbieter preisen es als Wundermittel gegen Stress, Anspannung, Schmerzen, Entzündungen, Ängste und sogar Krebs an. In Koblenz-Neuendorf sorgt jetzt ein Automat, in dem man CBD-Blüten kaufen kann beziehungsweise konnte, für Aufsehen.