Caritasverband trauert nach Corona-Todesfall: Einrichtungen in Koblenz-Metternich brauchen Unterstützung

Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 16:24 Uhr

Im Haus Eulenhorst des Caritasverbandes Koblenz e. V. im Koblenzer Stadtteil Metternich ist der erste Todesfall zu beklagen. Ein 78-jähriger Bewohner ist am Dienstagmorgen an den Folgen einer Corona-Infizierung gestorben.

„Wir sind tief erschüttert, unser Mitgefühl gilt allen, die um den Bewohner trauern“, spricht Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld ihre Anteilnahme im Namen des Caritasverbandes aus. „Wir werden weiterhin alles tun, um die Menschen, die uns anvertraut sind, zu unterstützen und gleichzeitig so gut wie möglich zu schützen.“

In zwei von insgesamt vier Wohnhäusern (Haus Eulenhorst in Koblenz-Metternich und Haus St. Franziskus in Weißenthurm) des Caritasverbandes Koblenz e. V. für Menschen mit Behinderung zeichnet sich derzeit allerdings eine dramatische Situation ab.

Seit mehreren Tagen muss die Betreuung der Bewohner rund um die Uhr sichergestellt werden. Normalerweise arbeiten die meisten Bewohner tagsüber in der Rhein-Mosel-Werkstatt für behinderte Menschen oder besuchen eine Tagesförderstätte, die zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Caritasverband darüber informiert, dass der Corona-Test bei einem Bewohner des Haus St. Franziskus in Weißenthurm positiv war. Seitdem wurden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Die zuständige Beratungs- und Prüfbehörde und das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sowie die Rhein-Mosel-Werkstatt wurden sofort informiert.

Inzwischen gibt es im Haus Eulenhorst und dem Haus St. Franziskus mehrere Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitenden.

Das Gesundheitsamt, mit dem seit Kenntnis des ersten Krankheitsfalles laufend eine enge Abstimmung erfolgt, hat für beide Einrichtungen eine Quarantäne angeordnet und bis auf Weiteres folgende Maßnahmen festgesetzt:

• Alle Bewohner bleiben in der Einrichtung (Ausnahme: erforderlich stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus).

• Positiv getestete Bewohner verbleiben bei stabilem Gesundheitszustand im Haus.

• Alle Bewohner mit Symptomen werden vorerst so gut wie möglich isoliert und sollen möglichst im Zimmer bleiben.

• Es besteht ein absolutes Besuchsverbot für Angehörige oder sonstige Fremdpersonen.

• Die Mitarbeiter dürfen ausschließlich zwischen ihrem Zuhause und der Einrichtung pendeln – ohne weitere Kontakte, damit die Betreuung sichergestellt werden kann.

Die Caritas-Mitarbeiter prüfen und beobachten permanent die gesundheitliche Entwicklung der Bewohner. Diese wird entsprechend dokumentiert. Sofern notwendig, erfolgt die weitere ärztliche Versorgung in Abstimmung mit den Hausärzten bzw. dem Gesundheitsamt oder dem ärztlichen Notdienst.