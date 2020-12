Koblenz

Im Haus Eulenhorst des Caritasverbandes Koblenz im Stadtteil Metternich ist es zu zwei weiteren Todesfälle gekommen. Am Donnerstag verstarb ein 67-jähriger Bewohner am Corona-Virus, nachdem sich sein zuvor stabiler Zustand binnen kürzester Zeit verschlechtert hatte. Er verstarb im Haus, wo er durch den behandelnden Hausarzt laufend begleitet worden war. Am Freitag starb eine 66-jährige Bewohnerin unerwartet und nach Aussage des Hausarztes mit Verdacht auf eine Hirnmassenblutung. Auch sie war positiv getestet.