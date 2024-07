Plus Koblenz

Busspur am Löhr-Center wird repariert: Immer wieder kam es hier zu gefährlichen Situationen

i Die Bodenplatte am Busbahnhof am Löhr-Center ist geöffnet. Foto: Doris Schneider

Seit rund zehn Wochen ist eine Busspur unter dem Dach des Löhr-Centers gesperrt, nun wird sie repariert. Für Menschen, die an den Haltestellen warten und in den Bus einsteigen wollen, kommt es oft zu Beeinträchtigungen, ebenso für Radfahrer, die ausweichen müssen. Aber dieser Zustand ist nun hoffentlich bald vorbei: Wenn alles gut läuft, können die Busse verschiedener Linien ab Samstag wieder an ihren regulären Haltestellen ankommen und abfahren.