Plus Koblenz

Busfahrer streiken eine weitere Woche: Sonderfahrplan in Koblenz ab dem 15. April

i In Rheinland-Pfalz streiken die Busfahrer wieder. Auch die Koveb in Koblenz ist betroffen. Foto: koveb

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) hat in den Tarifverhandlungen mit Verdi ein Angebot und damit verbundenes Ultimatum verstreichen lassen. Die Gewerkschaft rief deshalb Busfahrer in Rheinland-Pfalz am Freitag zu einem einwöchigen Streik ab Montag, 15. April, auf. Auch in Koblenz wird gestreikt.