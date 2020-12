Das Fahrpersonal der Koveb prüft die Einhaltung der Maskenpflicht beim Einstieg an der vorderen Tür in den Bus, so die Pressestelle der Stadt auf Anfrage der RZ. „Möchte ein Fahrgast ohne Mund- und Nasen-Bedeckung beziehungsweise mit nicht korrekt angelegter Mund-Nasen-Bedeckung in den Bus einsteigen, wird er von unserem Fahrpersonal auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen.“ Bleibt dies ohne Erfolg, so wird der Fahrgast von der Fahrt ausgeschlossen – vorausgesetzt natürlich, der Fahrgast gehört nicht zu einer Personengruppe, die von der Maskenpflicht ausgenommen ist.