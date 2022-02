Das Bus-Chaos im Kreis Mayen-Koblenz wirkt sich auch auf die Stadt Koblenz aus. Der Stadtteil Rübenach sei am stärksten betroffen, wie Andreas Biebricher, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion Koblenz und Verkehrspolitischer Sprecher in einem Brief an den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner schreibt.