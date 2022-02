Vom Remstecken durchs Kondertal an die Mosel: Für Wanderer ist diese Tour ein beliebter Klassiker, zumal man sich auf dem Weg mit Quellwasser erfrischen kann: „Erdig und nach Eisen schmeckend – mit leichter Kohlensäure“: So charakterisieren Touristen das Wasser, das auch Einheimische gern für den Eigengebrauch abfüllen. Womöglich denkt der eine oder andere bei seiner Rast an die Geschichte des Tals. Denn es wurde einst von einer Burg und einem Bleibergwerk geprägt.