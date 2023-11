Plus Koblenz Bunkerabriss wirft Fragen auf: Warum Schutzraum in Koblenz beseitigt wird, während in Europa ein Krieg tobt Als Wilhelm-Helmut Klippert mitbekommt, dass der Hochbunker in seiner Nachbarschaft auf dem Oberwerth abgerissen wird und zu einem Wohngebäude umgebaut werden soll, traut er seinen Augen nicht. Umso weniger, weil Russland seit fast einem Jahr einen unerbittlichen Krieg gegen die Ukraine führt und damit Ängste auch in Deutschland schürt. Von Katrin Steinert

Klippert, Leser der Rhein-Zeitung, wohnt in der näheren Umgebung des Bunkers - und ist beunruhigt. In einem Brief an die Stadtspitze, die Stadtratsfraktionen und unsere Zeitung schreibt er: „Können Sie mir und vielen anderen mündigen Bürgern diesen Frevel an der Sicherheit der Bevölkerung erklären?“ Der Koblenzer nennt den Abriss entsetzlich ...