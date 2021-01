Koblenz

Anders als es viele vermutet haben, war es keine Öffnung von Geschäften entgegen der Corona-Bestimmungen: Der bundesweit angekündigte Aktionsmontag beschränkte sich vielmehr auf Plakate und Informationen. So auch in Koblenz. Mit dabei war auch das Modegeschäft Arlette am Plan. Das Familienunternehmen hatte wiederholt an seinen Standorten in Rheinland-Pfalz, Hessen sowie Nordrhein-Westfalen auf die missliche Situation des Einzelhandels aufmerksam gemacht (die RZ berichtete).