Bundesstraße bei Dieblich: Achtjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein achtjähriges Kind am Sonntagabend auf der B 49 bei Dieblich an der Einmündung ins Kondertal erlitten. Es verließ dort einen Linienbus und versuchte, hinter dem Bus die B 49 zu überqueren. Dabei wurde das Kind vom vorbeifahrenden Wagen einer in Richtung Koblenz fahrenden Autofahrerin erfasst und durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Bundesstraße voll gesperrt

Das Kind sowie die Autofahrerin wurden anschließend in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für einen Zeitraum von etwa drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Straßenmeisterei Koblenz im Einsatz. red