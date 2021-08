Metall hat in der Sayner Hütte Tradition – wenn auch nicht in solch edler Variante, wie sie an diesem Wochenende bei „Unikat sucht Liebhaber“, dem von Astrid Hackenbeck auf dem Denkmalareal Sayner Hütte organisierten Kunsthandwerkermarkt dominiert. Schmuck nicht nur aus Silber und Gold, sondern aus vielfältigen Materialien, bildet einen der Schwerpunkte der Schau.