Bei der Landtagswahl am 14. März werden im Wahlkreis 8 die Abgeordneten (oder wie bislang: der Abgeordnete) gewählt, die in Mainz auch die Interessen ihrer Region im Blick haben sollen. Doch was sind die großen Baustellen im rechtsrheinischen Teil von Koblenz sowie in den Verbandsgemeinden Lahnstein, Bad Ems und Loreley, die der Wahlkreis umfasst? Wir haben bei den Kandidaten nachgefragt, wo sie hier besonderen Handlungsbedarf sehen.