Es ist der 15. April 2011. Der Bundespräsident heißt noch Christian Wulff, und gemeinsam mit viel weiterer Prominenz und begeisterten Bürgern ist er an diesem sonnigen Tag in Koblenz. 184 strahlende Tage liegen vor den Koblenzern und den Besuchern. Der Satz „Das ist unser Sommer“, gedruckt auf T-Shirts und Flyer, wird für viele Menschen in der Stadt und der Region von einem Spruch zum echten Gefühl. Ebenso wie der grammatikalisch ja ein wenig rätselhafte Slogan „Koblenz verwandelt“.