Plus Weißenthurm

Bürgermeisterwahl in Weißenthurm: Wer tritt in die Fußstapfen von Gerd Heim?

Von Kim Fauss

i Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Stadt Weißenthurm am Rhein mit der Raiffeisenbrücke und dem Weißen Turm. Hier gaben bei der letzten Kommunalwahl nur 32,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. (zu dpa "Plascheid und Weißenthurm - Höchste und niedrigste Wahlbeteiligung") +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

In Weißenthurm endet eine Ära: Nach 14 Jahren im Amt stellt sich Stadtbürgermeister Gerd Heim nun nicht mehr zur Wahl. Doch wer wird sein Nachfolger? Johannes Juchem und Werner Schumacher kandidieren für das Amt. Im Gespräch mit der Rhein-Zeitung erzählen die beiden Familienväter, was sie dazu motiviert hat und was sie in Weißenthurm verändern möchten.