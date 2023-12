Plus Koblenz Bürgermeisterin übergibt Urkunden: Koblenz begrüßt 87 neue deutsche Staatsbürger Im Historischen Rathaussaal hat die Stadt Koblenz 87 neue Staaatsbürger begrüßt.

Es ist schön in so viele frohe Gesichter zu schauen“, freute sich Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, als sie jüngst in den sehr gut gefüllten Historischen Rathaussaal des Koblenzer Rathauses blickte. Egal, ob aus Österreich, Italien, Mexiko, Syrien, Afghanistan oder der Ukraine: Insgesamt 87 Menschen aus 16 Nationen konnte Mohrs begrüßen, um ...