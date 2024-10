Plus Koblenz Bürgerinitiative lädt zu Diskussionsrunde: Altstädter sehen ihr Wohnumfeld bedroht Von Doris Schneider i Bei veranstaltungen wie dem Schängelmarkt (Foto) oder beim Kaiserfestival wird es in der Alstadt laut. Foto: Hannah Klein Wird die Koblenzer Altstadt immer mehr zum Feier- und Erlebnispark? Geht die Lebensqualität der dort lebenden Menschen komplett den Bach herunter? Diese Entwicklung sieht die Bürgerinitiative (BI) Altstadt schon seit Jahren – mit immer noch zunehmenden Tendenzen. Lesezeit: 2 Minuten

Bei einer Veranstaltung am Dienstag, 8. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr in den Räumen des Koblenzer Kunstvereins im Altenhof 13 wollen Mitglieder der Bürgerinitiative dies mit anderen diskutieren. „Alle reden von einer lebens- und liebenswerten Altstadt. Wir, die hier wohnen, tragen gern dazu bei“, heißt es in der Einladung. „Spätestens ...