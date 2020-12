Koblenz

Dem Garten Herlet in der östlichen Altstadt sind gleich zwei Facebook-Gruppen gewidmet. Das zeigt: Viele Bürger wollen sich für den Erhalt der grünen Oase im Herzen der Innenstadt einsetzen. Diese könnte jedoch temporär verschwinden, um Raum für den schon lang geplanten Hotelneubau samt Infrastruktur zu machen. Das hierfür erforderliche, seit gut zehn Jahren unbebaute Grundstück an der Firmungstraße hat Kenan Tayhus schon vor längerer Zeit erworben. Auch der Bunker in der Nagelsgasse ist nach Aussage der Stadt inzwischen Eigentum des Koblenzer Unternehmers. Dieser plant und realisiert seine Immobilienprojekte inzwischen über die Einstein Real-Estate.