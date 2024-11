Plus Koblenz Bürger sollen beim Metternicher Kirmesplatz mitreden: Neugestaltung beginnt i Die Bushaltestelle auf dem Kirmesplatz in Metternich sowie der untere Teil der Parkflächen können während der Bauarbeiten, die am Montag beginnen, nicht mehr genutzt werden. Für eine Umgestaltung des kompletten Platzes sind Bürger aufgerufen, ihre Ideen in einem Workshop einzubringen. Foto: Katrin Steinert Der Kirmesplatz in Metternich soll barrierefrei und attraktiver werden. Die dafür benötigte Neugestaltung beginnt am 4. November. Das kündigen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) in einer Pressemitteilung an. Lesezeit: 2 Minuten

1 Warum wird der Kirmesplatz in Metternich neu gestaltet? Wenn die Linie 5 der Koveb aktuell in Metternich an der Haltestelle „Kirmesplatz“ hält, steht für die wartenden Fahrgäste momentan noch ein kleiner Fußweg an. Denn während der Bus an der Straße hält, befindet sich die Haltestelle einige Meter entfernt auf ...