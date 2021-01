Koblenz

Und wieder bleiben Geschäfte und Lokale länger zu als zunächst angenommen. Das betrifft auch die Bibliotheken. Aber die Mitarbeiter der Stadtbibliothek in Koblenz bieten auch weiterhin an, dass man Bücher bestellen kann, die das Personal zusammenpackt und am nächsten Tag aushändigt. Die wichtigsten Infos.