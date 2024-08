Plus Koblenz Buchhandlung in der Koblenzer Altstadt sucht neue Besitzer: Wird denn heute überhaupt noch gelesen? Von Doris Schneider i Vor mehr als 40 Jahren haben Dorothee Mendner und Ernst Linde-Heimes die Buchhandlung gegründet. Bücher sind ihre Leidenschaft – aber den Laden müssen sie zum Jahreswechsel abgeben, der Mietvertrag läuft aus. Nun suchen sie Nachfolger. Foto: Sascha Ditscher Ihr „Goldstück“ wollen Dorothee Mendner und Ernst Linde-Heimes hergeben, steht auf den Karten, die in ihrem Buchladen ganz zentral in der Koblenzer Altstadt ausliegen. Nach mehr als 40 Jahren machen die beiden ernst: Im Januar wollen sie im Entenpfuhl aufhören, hoffen aber auf eine weitere Zukunft für den Buchladen. Lesezeit: 4 Minuten

Beim Mineralwasser im benachbarten Café erzählt Linde-Heimes, was die beiden Quereinsteiger bewegt aufzuhören und was ihnen die Buchhandlung die ganzen Jahrzehnte bedeutet hat.Dass die Besitzer den Laden abgeben wollen, liegt nicht (nur) am Alter, auch wenn sie beide rund um die 70 Jahre alt sind – Mendner 73, Linde-Heimes 68. ...