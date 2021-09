Bruttoinlandsprodukt: Koblenz und der Kreis MYK lagen 2019 erneut weit vorn im Land

Wie genau sich die Corona-Pandemie auf die Wirtschaftskraft der Region auswirken wird, muss der weitere Verlauf zeigen. Bevor das Virus uns erreicht hat, waren Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz jedenfalls weiter sehr stark. Das zeigt ein aktueller Bericht des Statistischen Landesamts über das Jahr 2019. Danach war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fast überall in Rheinland-Pfalz gestiegen. Und auch wenn in Koblenz und MYK die Zuwächse nicht so groß waren wie anderswo, so liegen beide beim Euro-Betrag des BIP pro Erwerbstätigen weit vorn.