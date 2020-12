Koblenz

Wenn am Sonntag eine amerikanische Fliegerbombe in der Goldgrube entschärft wird, müssen etwa 5000 Koblenzer in dem Gebiet rundherum ihre Wohnungen verlassen, und auch verschiedene Einrichtungen werden geräumt. Viele von ihnen gehen damit quasi routiniert um, es ist schließlich längst nicht die erste Bombe, die in Koblenz entdeckt wurde. Und doch ist dieses Mal etwas anders – und das hat vor allem mit dem Coronavirus zu tun.