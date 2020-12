Rhens

Sie sind in der Probierstube ihres Vaters aufgewachsen, sagt Friedrich Berentzen, immer dabei, wenn mal ein Apfelkorn aufgesetzt wurde. Diese Ausprobier-Phase, in der man sich entfalten kann, sei eigentlich die schönere Phase, gibt der 54-Jährige zu, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian (55) seit drei Jahren den Rhenser Mineralbrunnen führt. Aber bevor sie in Rhens soweit waren, mussten sie mit dem insolventen Betrieb durch einige andere Phasen gehen. Nun schreiben sie – trotz Corona – fast schwarze Zahlen. Und mehr: Entgegen der Marktsituation ist ihr Betrieb gut durch die Krise gekommen.