Brücke für Fußgänger und Radler in Koblenz-Horchheim: Wann wird sie fertig sein?

Von Peter Karges

i Gut eineinhalb Jahre nach dem Abriss der alten Brücke klafft in der Beckenkampstraße in Horchheim weiterhin eine Lücke, sodass die darunterliegenden Bahngleise nicht überquert werden können. Die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll nun Ende des Jahres fertig sein. Foto: Peter Karges

Eigentlich sollte sie seit bereits einem Jahr fertig sein: die Brücke für Fußgänger und Radfahrer in der Beckenkampstraße im Stadtteil Horchheim oberhalb der nach Ehrenbreitstein führenden und gerade erst sanierten Bahntrasse. Aber auch gut eineinhalb Jahre nach dem Abriss der alten maroden Brücke, die im Jahr 1914 errichtet worden war, klafft in der Beckenkampstraße an beiden Seiten eine Lücke.