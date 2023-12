Plus Koblenz Bronzegegenstände gestohlen: Grabschändungen in Koblenz-Lützel Vermutlich am Freitagabend oder in der Nacht zu Samstag sind wertvolle Gegenstände von Grabstellen gestohlen worden. Gräber wurden verwüstet. Die Polizei hat noch keine Hinweise, wer die Täter sind. Von Doris Schneider

Es ist eigentlich ein so friedvoller Ort. Die Sonnenstrahlen bahnen sich an diesem Montagmorgen ihren Weg zwischen den Bäumen am Franzosenfriedhof. Bilder und Skulpturen zieren die Gräber, die zwischen Grünstreifen liegen. Doch wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Ort entweiht ist: Gräber sind verwüstet, Statuen und Schalen entwendet. Mindestens ...