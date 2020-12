Koblenz/Kreis MYK

Die CDU will schrittweise eine Frauenquote einführen. Die Struktur- und Satzungskommission der Partei hat nach zähen Verhandlungen beschlossen, dass für Vorstandswahlen ab der Kreisebene ab 2021 eine Frauenquote von 30 Prozent gelten soll, die zum Jahresbeginn 2023 auf 40 Prozent steigt. Ab 2025 soll dann eine Frauenquote von 50 Prozent gelten. Endgültig beschließen muss die Quote der Bundesparteitag im Dezember. Die RZ hat sich in der Region umgehört, wie CDU-Politiker zur Frauenquote stehen.