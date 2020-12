Koblenz

Zwei junge Männer aus der Großsiedlung Neuendorf, 17 und 18 Jahre alt, sind am Donnerstag am Amtsgericht Koblenz verurteilt worden. Das Gericht ist überzeugt, dass sie in der Nacht auf den 31. Mai 2019 einen Müllcontainer in der Fritz-Zimmer-Straße angezündet haben, den die Polizei zuvor als Lockmittel in der Siedlung aufgestellt und mit Videokameras überwacht hatte (wir berichteten).