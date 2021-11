Drei Wohnhausbrände in kaum fünf Wochen, zuletzt in der Nacht vom 3. auf den 4. November, bei dem ein Gebäude in der Mittelstraße in Flammen stand, sorgen für zunehmende Unruhe in Burgen. Viele Anwohner fragen sich inzwischen: Geht ein Brandstifter in der Moselgemeinde um?