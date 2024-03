Plus Koblenz Brandschutzgutachten mit Zündstoff: Gebäudebesitzer ist in Koblenz stadtbekannt Von Katrin Steinert i Über die Industrieimmobilie an der Hans-Böckler-Straße 17, das ehemalige Rewe-Zentrallager, gibt es ein aktuelles Brandgutachten, das sicherheitstechnisch mehrere Mängel aufführt. Türen sind nicht funktionstüchtig, Tore ebenso wenig. Foto: Steinert Katrin/Katrin Steinert Der stadtbekannte Immobilienbesitzer, der in Koblenz mehrere ungepflegte und einsturzgefährdete Wohnhäuser an sozial Schwache vermietet, macht offenbar auch Geld mit Gewerbeimmobilien. Im Rahmen unserer Recherchen sind wir auf ein Brandschutzgutachten gestoßen, das reichlich Zündstoff beinhaltet. Lesezeit: 4 Minuten

An mehreren Stellen heißt es in dem Schriftstück zu dem Gebäude im Wallersheimer Gewerbegebiet: „Gefahr im Verzug.“ Das ehemalige Rewe-Zentrallager in der Hans-Böckler-Straße 17 besteht aus Lagerräumen, Büros und Wohnungen, die vermietet sind. Im Brandfall wären sowohl die Menschen, die darin wohnen und arbeiten, als auch Rettungskräfte in Lebensgefahr, erklärt ...