Brand in Metternich: Feuerwehr rückt am frühen Freitagmorgen aus

Die Feuerwehr Koblenz wurde um wenige Minuten vor fünf Uhr in der Frühe am Freitagmorgen zu einem Zimmerbrand in die Rübenacher Straße in Metternich gerufen. „Mit Eintreffen des ersten Fahrzeuges wurde das Alarmstichwort erhöht auf Gebäudebrand, da bereits starke Rauchentwicklung aus dem Objekt sichtbar war“, heißt es in einer Mitteilung der Wehr.

Brand in einem Anbau

Der Brand war demnach in einem Anbau zwischen zwei Bungalows ausgebrochen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Fahrzeuge und Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Am Freitagmorgen liefen Nachlösch- und Aufräumarbeiten.