Brand in Koblenz-Lützel: KFZ-Werkstatt in Flammen

Derzeit brennt es in der Andernacher Straße in Koblenz-Lützel. Dort sollen nach unbestätigten Meldungen mehrere Gasflaschen explodiert sein, wie die Polizei berichtet.

Laut der Feuerwehr Koblenz sind in einer Werkstatt zwei Autos auf einer Hebebühne in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle stand das Werkstattgebäude bereits im Vollbrand.

Aktuell laufen die Löscharbeiten durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Koblenz, der Wache Nord sowie der Einheit Bubenheim. Bisher liegen keine Erkenntnisse über verletzte oder vermisste Personen vor.

Die nötige Sperrung von umliegenden Straßen und Zufahrtswege wird laut Polizei unter Umständen zu Verkehrsstörungen im Stadtbereich Koblenz führen.