Kettig

Brand in Kettiger Mehrfamilienhaus: Bewohner müssen anderswo unterkommen

In Kettig hat am Mittwochabend nach Angaben der Polizei ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr und Kräfte der Polizeiinspektion Andernach waren bei dem Hausbrand in der Saffiger Straße im Einsatz.