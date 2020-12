Koblenz

Am Dienstagvormittag hat es in einer Zelle eines Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Koblenz gebrannt. Etwa 55 bis 60 Untersuchungshäftlinge mussten zur Sicherheit aus dem Gebäude auf zwei sogenannte Freistundenhöfe gebracht werden. Wie es zu dem Brand und dichten Qualm in dem Raum im zweiten Obergeschoss kommen konnte, ist bislang unklar.