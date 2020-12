Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 06:20 Uhr

Rhens

Brand im Wintergarten: Rund 70.000 Euro Schaden in Rhens

Bei einem Feuer in Rheins ist in der Nacht ein hoher Sachschaden entstanden. Der Brand war offensichtlich in einem Wintergarten ausgebrochen, die Flammen griffen bereits auf das angrenzende Einfamilienhaus über, als die Feuerwehr eintraf.