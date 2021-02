Brand im Pfarrhaus Liebfrauen: Die Ermittlungen laufen

Fast einen Monat liegt der Brand im Pfarrhaus Liebfrauen in der Altstadt zurück. In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar war ein Feuer im Hauptgebäude ausgebrochen (wir berichteten). Aufgrund der schnellen Reaktion eines Bewohners und des unmittelbaren Eintreffens der Feuerwehr wurden keine Personen in dem historischen Bauwerk verletzt, das als Büro- und Wohnhaus genutzt wird. Die Schäden im Treppenhaus, in den Büros und an Kunstwerken sind trotzdem immens, berichtet Pfarrer Stephan Wolff. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen unter Hochdruck, so Friedhelm Georg vom Polizeipräsidium Koblenz.